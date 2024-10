In questi giorni a fare il suo ritorno nella scuola di Amici 24 come insegnante è stata Laura Valente, mamma di Angelina Mango.

Sono trascorse tre settimane dalla partenza di Amici 24 e in questi giorni gli allievi hanno dato il via alle lezioni. Sia i cantanti che i ballerini puntata dopo puntata dovranno impegnarsi al massimo per non deludere le aspettative dei loro professori e per tenersi stretto il loro banco. Domenica 20 ottobre nel mentre su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi e come al solito ne vedremo di belle. Nel mentre però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sia nel corso del daytime andato in onda ieri che in quello trasmesso oggi, a tornare all’interno della scuola come insegnante è stata Laura Valente, che come tutti ben sappiamo è la mamma di Angelina Mango. L’ex voce dei Matia Bazar ha avuto modo di tenere delle masterclass con i cantanti, dando loro alcuni preziosi consigli su come migliorare le loro performance sia a livello vocale che a livello interpretativo.

Il ritorno di Laura Valente ad Amici 24 è stato senza dubbio più che apprezzato dagli allievi della scuola, che hanno accolto con gioia gli insegnamenti della mamma di Angelina Mango. Proprio la giovane cantante, che solo due anni fa era tra i protagonisti del talent show, in questi giorni nel mentre ha dato il via al suo nuovo tour di club, che ha già registrato il tutto esaurito.

Nelle settimane a venire dunque la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 girerà l’Italia intera con la sua tournée e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.