Nel corso della nuova puntata di Amici 24 a esibirsi è stato anche Nicolò, che ha proposto una meravigliosa cover di Annalisa.

L’esibizione di Nicolò ad Amici 24

Siamo nel pieno della nuova puntata di Amici 24 e anche oggi all’interno del talent show di Maria De Filippi non mancano le emozioni. Come accade puntualmente ogni settimana, i cantanti e i ballerini stanno affrontando le nuove gare di canto e ballo e tutti gli allievi stanno dando il massimo per non finire in sfida e tenersi stretto il loro banco.

Poco fa dunque a esibirsi è stato anche Nicolò, che senza dubbio è uno protagonisti più amati di questa edizione del programma. Puntata dopo puntata infatti il giovane artista sta convincendo a pieno i giudici e il pubblico e già in molto lo vedono come uno dei potenziali vincitori della trasmissione.

Oggi dunque, nel corso dell’esibizione ad Amici 24, Nicolò ha proposto una meravigliosa cover di Annalisa, Il mondo prima di te. La performance del cantante ha lasciato tutti a bocca aperta e ha convinto anche J-Ax, giudice della gara questa settimana.

Nicolò intanto si è guadagnato l’affetto di tutto il pubblico e senza dubbio anche nel corso dei prossimi mesi stupirà sempre più i fan del talent show.