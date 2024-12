Stando alle indiscrezioni emerse in queste ultime ore, domani sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello potrebbe esserci un’espulsione.

Le ultime news sul Grande Fratello

Domani sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello e come al solito ne vedremo di belle. In questi giorni infatti all’interno della casa non sono mancate tensioni e tra alcuni concorrenti ci sono stati diversi scontri. Nel corso della diretta dunque si arriverà alla resa dei conti e assisteremo a nuovi confronti tra gli inquilini. Ma non solo. In queste ore infatti sui social si sta facendo largo una notizia che ha già attirato l’attenzione del fan del reality show in onda su Canale 5. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta e quello che sta accadendo.

Stando a quanto rivela in esclusiva Biagio D’Anelli, che da anni si occupa del programma condotto da Alfonso Signorini, domani sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello potrebbe esserci un’espulsione per uno dei concorrenti. Secondo l’esperto di gossip infatti uno dei protagonisti di questa edizione potrebbe rischiare di essere cacciato dalla casa. In merito D’Anelli, che però non fa alcun nome, afferma:

“Uno degli addetti ai lavori dichiara che domani potrebbe esserci un’espulsione dalla casa del GF. Domani un concorrente, uomo o donna, verrà scaraventato fuori. Finalmente è arrivato il momento della verità. Ma di chi si parla e di chi si tratta?”.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo di voci di corridoio e di indiscrezioni e non è chiaro cosa accadrà domani sera nel corso della diretta del Grande Fratello. Senza dubbio la notizia sta già facendo il giro del web e gli utenti si chiedono cosa succederà. Non resta però che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Canale 5 alle 21.30 circa.