Poche ore fa Fabrizio Corona ha presentato a Milano il suo libro “La grande menzogna”. A un tratto però l’ex re dei paparazzi ha menzionato Selvaggia Lucarelli, stroncando il libro-inchiesta della giornalista su Chiara Ferragni.

Le parole di Fabrizio Corona

Nel corso dell’ultima settimana a sganciare una serie di bombe è stato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi infatti ha fatto diverse rivelazioni inedite sulle vite private di Fedez e di Chiara Ferragni, che sono dunque tornati al centro dell’attenzione mediatica. L’imprenditore ha parlato di alcuni tradimenti che ci sarebbero stati tra il rapper e l’influencer, promettendo che a breve fornirà nuove informazioni sull’ex coppia.

La Ferragni tuttavia non è rimasta con le mani in mano e in queste ore ha deciso di diffidare Fabrizio. Corona tuttavia non si è lasciato intimorire e sui social ha replicato a Chiara, affermando: “Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare”.

Nel mentre nella giornata di sabato 1 febbraio, Fabrizio Corona è arrivato alla Mondadori in Piazza Duomo a Milano per presentare il suo libro “La grande menzogna”, in cui si parla anche dello stesso Fedez. Durante l’incontro con il pubblico però è accaduto qualcosa di inaspettato. L’ex paparazzo infatti ha menzionato Selvaggia Lucarelli, stroncando il libro-inchiesta che la giornalista ha pubblicato su Chiara Ferragni lo scorso anno. Mettendo a paragone le due opere, Corona ha così affermato: “Questa è la m**da, ma si vede anche dall’estetica. Questa invece è la bellezza. Qua c’è aria, qua c’è poesia”.

Il prossimo 10 febbraio nel mentre Fabrizio rilascerà un nuovo episodio di Falsissimo, che come ha già anticipato sarà incentrato interamente su Chiara Ferragni e promette di fornire nuove rivelazioni bomba sull’influencer.