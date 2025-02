A distanza di circa quattro anni dalla proposta di matrimonio, finalmente i Me Contro Te si sposano. Il duo, con un video postato sui social, ha annunciato la data delle attesissime nozze.

Ecco quando si sposano i Me Contro Te

Sono anni che i Me Contro Te sono gli idoli dei più piccoli. Col passare del tempo il celebre duo ha conquistato tutti quanti, ottenendo un successo senza precedenti. Proprio nel corso del 2024, come in molti sapranno, Luì e Sofì hanno celebrato i loro primi 10 anni di carriera e per l’occasione non è mancato un lungo tour che li ha portati in giro in tutta Italia. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui. I due artisti hanno anche annunciato le nuove date del loro spettacolo, che da marzo riprenderà a girare il nostro paese. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è arrivata una notizia che ha sorpreso il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come forse in molti sapranno, circa 4 anni fa Luì ha fatto una bellissima proposta di matrimonio alla sua Sofì. Da quel momento il pubblico ha iniziato ad attendere le fatidiche nozze, che tuttavia sono slittate per diversi motivi, tra cui naturalmente anche quelli lavorativi. Adesso però sembrerebbe che il duo abbia intenzione di fare sul serio.

Oggi infatti, con un bellissimo video condiviso sui social, i Me Contro Te hanno svelato che finalmente si sposeranno. Ma non solo. Luì e Sofì hanno anche annunciato la data delle nozze, che si celebreranno il prossimo settembre. Attualmente sono in corso i preparativi per il matrimonio e di certo nei mesi a venire il duo svelerà altri dettagli su questo importante giorno.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Luì e Sofì e attendere con ansia le nozze.