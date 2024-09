Il 29 settembre la scuola di Amici 24 ha aperto le porte a nuovi concorrenti. Ma sappiamo chi sono gli allievi che sono entrati nel talent show condotto da Maria De Filippi?

Gli allievi di Amici 24: i cantanti

La scuola di Amici 24 si impreziosisce quest’anno di nuovi allievi, tutti giovanissimi e pronti a mettersi in gioco con il loro talento. I concorrenti del talent show sono divisi tra canto e ballo. Noi partiamo subito dalla prima categoria.

I cantanti sono entrati nella scuola di Amici 24 e hanno ottenuto il benestare di Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, sono: Diego Lazzari, Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri e Alena.

Ci soffermiamo subito su Diego Lazzari. Lui per alcuni non è sicuramente un nome nuovo, dato che è conosciuto come tiktoker. Noto per la querelle con Mahmood e Blanco sul plagio, Diego ha ottenuto la maglia da Rudy Zerbi. Presi dal docente di canto anche Vybes e Alena.

Conteso invece tra Zerbi e la Pettinelli è Ilan Muccino. Il suo nome forse vi risulterà familiare, dato che è figlio del noto regista e sceneggiatore Gabriele Muccino. Il cantante sceglierà quindi con chi proseguire il proprio percorso.

E dato che abbiamo menzionato Anna Pettinelli, ricordiamo che l’insegnante ha voluto nella sua squadra TrigNo (che pare abbia una simpatia speciale per la ballerina Teodora) e Nicolò.

Contesi invece tra la Pettinelli e la Cuccarini sono Senza Cri e Luk3. Quest’ultimo in particolare è stato già motivo di qualche polemica sui social.

Questi sono così i concorrenti e gli allievi di Amici 24 che formano la classe di canto.

Ch sono i concorrenti di Amici: i ballerini

Spazio poi ai ballerini della scuola di Amici 24. Chi sono i concorrenti che sono riusciti a convincere Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo? In elenco abbiamo per la precisione: Alessia, Gabriele, Sienna, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara e Rebecca.

Partiamo dalla ballerina Alessia! La giovane allieva di latino è stata fortemente voluta dalla maestra Celentano, nonostante non sia esattamente il suo stile. Una scelta che sembra aver sorpreso in tanti. Ma lo sappiamo: la docente è imprevedibile e se nota qualcosa che la incuriosisce, non riesce proprio a dire di no! La professoressa ha portato nel suo team anche Chiara e Daniele.

Passiamo poi a Gabriele! L’allievo di Amici 24 è entrato nella scuola per volere della nuova insegnante, Deborah Lettieri. Peraltro il ballerino pare abbia tentato per diversi anni a fare il suo ingresso nella scuola. Finalmente quel momento sembra essere arrivato anche per lui.

Chi sono tutti gli altri concorrenti di Amici 24? Tra gli allievi voluti da Deborah Lettieri, c’è anche Teodora, che pare abbia un flirt (o amicizia speciale) con TrigNo. Nel team dell’insegnante anche Rebecca.

È arrivato poi un banco anche per Sienna, che ha raccontato di arrivare anche lei dall’Australia e di essere molto amica di Isobel Kinnear. A volere fortemente la ballerina è stato Emanuel Lo, che ha portato nel suo team anche Alessio.

Ecco chi sono quindi tutti gli allievi di Amici 24, solo uno però si porterà a casa la vittoria.