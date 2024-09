Dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli in puntata a Ballando con le Stelle, Rossella Erra ha deciso di intervenire.

Rossella Erra risponde a Selvaggia Lucarelli

Oggi a La Volta Buona in apertura si è parlato del ritorno in TV di Ballando con le Stelle. Abbiamo ascoltato le parole pungenti di Sonia Bruganelli sulla giuria, che tanto l’ha criticata, ma anche Rossella Erra ha avuto qualcosa da dire.

Caterina Balivo, tra i filmati riassuntivi, ha mostrato anche il momento in cui la sua opinionista ha parlato in turco per dare il benvenuto tra i concorrenti all’attore di Terra Amara, Furkan Palalı.

Nonostante ci abbia messo dell’impegno grazie ad alcuni corsi online, Rossella Erra ha dovuto fare i conti con una battuta di Selvaggia Lucarelli. Con la sua solita ironia la giurata ha detto: “Brava, ora impara l’italiano”. Una frase alla quale però inizialmente la Erra non ha risposto. In puntata ha preferito lasciar correre. Oggi a La Volta Buona, però, ha commentato l’episodio:

“In quel momento non ho voluto rispondere se non simpaticamente, per non rovinare la prima puntata. E poi sai com’è? È facile parlare l’italiano, l’educazione è molto più difficile”

Poco dopo Rossella Erra ha raccontato di aver ricevuto sui social una serie di offese da parte degli utenti dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli. Peraltro è convinta che non siano i titoli a fare una persona, nonostante lei si sia data comunque molto da fare e sta per diventare giornalista.

Per smorzare Caterina Balivo ha provato a dire: “Facciamoci una risata, io appena l’ho sentito ci ho riso su. Io magari ti avrei chiesto, piuttosto, dove hai imparato il turco”.

Rossella Erra per chiudere la faccenda ha proseguito: “Faceva ridere sì, era una battuta, ma poi mettere il video sui social….il problema poi è di chi segue e commenta… Questo non mi è piaciuto”. Come risponderà Selvaggia Lucarelli?