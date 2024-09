A distanza di poche ore dall’inizio di Amici 24 è arrivata una prima sorpresa per Diego, che scoppia in lacrime

Sono trascorse poche ore dall’inizio di Amici 24 e quest’anno a far parte della classe c’è anche Diego Lazzari. Poco dopo aver ottenuto la maglia per il cantante è arrivata una prima emozionante sorpresa che l’ha fatto scoppiare in lacrime.

Sorpresa per Diego ad Amici 24

Ieri su Canale 5 è finalmente partito Amici 24 e nel corso della prima puntata del talent show abbiamo scoperto la formazione della nuova classe. Tante le emozioni alle quali abbiamo assistito e senza dubbio anche nel corso delle settimane a venire ne vedremo di belle. In questi giorni intanto i cantanti e gli allievi hanno iniziato le lezioni con i rispettivi insegnanti, dando ufficialmente il via al loro percorso all’interno della scuola. Quest’anno, come abbiamo visto, tra i concorrenti del programma c’è anche Diego Lazzari, che il mondo del web conosce molto bene.

Il cantante infatti è un celebre tiktoker e in questi mesi il suo nome è diventato noto ai più. Il giovane artista ha così conquistato Rudy Zerbi, che gli ha concesso una maglia. Dopo aver conquistato il banco per Diego è arrivata una prima inaspettata sorpresa, che ha commosso il pubblico. Lazzari ha avuto modo di parlare con sua madre ed è così subito scoppiato in lacrime. La mamma del cantante, a sua volta emozionata, ha affermato:

“Ce l’hai fatta amore mio. Non ci credo. È bellissimo questo studio. Sei meraviglioso, lo sapevo che ce l’avresti messa tutta. Ti voglio bene. Manchi tanto a tutti, sei il sole della nostra casa. Sei stato tanti anni lontano da casa e ora iniziano ad arrivare i risultati. Credici sempre”.

Diego nel mentre in questi giorni sta già dando il massimo per non perdere la sua maglia e di certo nel corso delle prossime puntate di Amici 24 ci farà vivere bellissime emozioni.