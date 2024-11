Oggi nel corso della nuova gara cover ad Amici 24 a esibirsi è stato anche Nicolò, che ha conquistato tutto il pubblico. A non passare inosservato è stato anche il suo nuovo look, che ha fatto impazzire il web.

Nicolò conquista ancora il pubblico di Amici 24

Grandi emozioni oggi nel corso della nuova puntata di Amici 24. Poco fa infatti c’è stato un colpo di scena inaspettato, che ha lasciato senza parole il pubblico. Rudy Zerbi ha deciso di sostituire il suo allievo Diego, che tuttavia avrà l’opportunità di proseguire il suo percorso all’interno della scuola o con Lorella Cuccarini o con Anna Pettinelli.

In attesa di capire cosa succederà e con chi deciderà di lavorare Lazzari, in studio è partita la nuova gara cover. Come da tradizione dunque gli allievi si stanno esibendo a turno e poco fa non è mancata anche la performance di Nicolò.

Il giovane cantante senza dubbio è uno dei concorrenti più promettenti di Amici 24 e in queste settimane ha saputo entrare nel cuore dei telespettatori. Oggi dunque Nicolò ha proposto una cover di Piccola Anima, che ha conquistato tutti quanti. Non sono mancati i commenti entusiasti di Tananai e Carlo Verdone, giudici della puntata, che hanno riempito di complimenti il giovane artista. Ma non è finita. A non passare inosservato è stato anche il nuovo look di Nicolò, che ha convinto il pubblico e il web.

nicolò ogni volta più bravo e piccola anima gli sta proprio bene addosso ❤️ #amici24 pic.twitter.com/FXdV34H4Zh — ile 🐋🩶 vento di montagna new era (@itscheggee) November 17, 2024

Ma quale altre emozioni ci attendono oggi? Non resta che attendere per scoprirlo.