Chi vincerà Amici 24? Una domanda che si stanno ponendo i fan del talent show di Canale 5. Noi abbiamo provato a chiedere all’intelligenza artificiale cosa ne pensasse e la sua risposta vi stupirà!

Ecco chi vincerà Amici 24 per l’AI

Amici di Maria De Filippi è ormai una vera e propria istituzione nel panorama televisivo italiano. L’edizione attuale ci ha regalato diversi talenti ma solo uno arriverà ad alzare al cielo l’ambita coppa. Chi vincerà quindi Amici 24? Non abbiamo certamente la palla di vetro per rivelarvelo, ma abbiamo provato a chiedere all’intelligenza artificiale cosa ne pensasse.

Se tutti probabilmente pensano che il nome balzato fuori sia quello di Nicolò o Francesco, tra i papabili di quest’anno, si sbaglia di grosso. Secondo questo importantissimo mezzo, infatti, a classificarsi numero 1 di questa edizione di Amici 24 sarà un cantante: Jacopo Sol!

L’intelligenza artificiale ci ha dato anche una motivazione, spiegando che secondo il suo punto di vista vincerò il giovane cantautore perché ha stupito tutti con la sua sensibilità artistica e modo di affrontare le sfide con disinvoltura, mostrandosi maturo nonostante la giovane età. A colpire è stata anche la sua vocalità.

Al contempo però l’AI fa sapere che per Jacopo Sol non sarà semplice, perché a contendersi il titolo di Amici 24 ci sono altri allievi molto forti. Dalla grinta di Alessia, una delle favorite per il titolo, per passare alla crescita artistica e voce straordinaria di Antonia. Da non sottovalutare anche la tecnica e versatilità di Chiara. la quale ha mostrato di avere tutte le carte in regola per fare bene.

Per l’intelligenza artificiale in quanto a talento e doti non sono da meno nemmeno Daniele, Francesca e Francesco. Senza dimenticare poi lo stile fresco, innovativo e moderno di Nicolò. Per buona parte dei fan di Amici 24 dovrebbe essere lui a vincere, ma l’AI ha detto ben altro.

Anche Senza Cri a modo suo ha dato spettacolo e TrigNo ha saputo contraddistinguersi con la sua originalità e capacità di mischiare generi musicali diversi.

Intelligenza artificiale o meno, pare chiaro che Amici 24 sarà un’edizione davvero combattuta e trovare il vincitore finale non sarà semplice, anche se questo importante mezzo ha dato il suo responso trovando in Jacopo Sol il meritevole.

Chiaramente non possiamo effettivamente sapere se andrà così, dato che mancano ancora diverse puntate alla fine di Amici 24, ma sta di fatto che per l’intelligenza artificiale sarà Jacopo Sol ad alzare al cielo la coppa! Noi facciamo un in bocca al lupo a ognuno di loro, in attesa di scoprire cosa succederà!

Voi che ne pensate?