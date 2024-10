Rudy Zerbi ha convocato Nicolò di Amici 24, cantante di Anna Pettinelli, e ha voluto metterlo in guardia sulla sua insegnante.

Dopo la puntata di Amici 24 andata in onda domenica, Rudy Zerbi ha convocato l’allievo di Anna Pettinelli, Nicolò, per metterlo in guardia sulla sua insegnante.

Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli

Che i rapporti tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli, almeno all’interno del contesto Amici, non siano esattamente distesi è noto a tutti. Anche quest’anno le cose non sono cambiate. I due continuano a beccarsi non solo in puntata, ma anche dei daytime.

Proprio questo pomeriggio, oltre ad uno scontro diretto tra i due per via di una prova a cui Anna ha sottoposto gli allievi e che Zerbi ha inizialmente frainteso, gli insegnati si sono affrontanti indirettamente.

Dopo la puntata di domenica, infatti, Rudy Zerbi ha voluto convocare il cantante Nicolò, allievo della collega, apparentemente per togliersi un dubbio. Il professore ha accolto l’allievo in studio ricordandogli che aveva ottenuto il primo posto in classifica grazie ad un’assegnazione fatta dalla produzione.

A detta di Zerbi, le cose sarebbero andare molto diversamente se in puntata Nicolò si fosse presentato con il brano che aveva previsto Anna. Parliamo di Uptown Funk di Bruno Mars. Per provare il suo punto, Zerbi ha chiesto al ragazzo di cantare la canzone, confermando poi la sua iniziale impressione.

Ma l’obiettivo di Rudy con quella richiesta non era tanto sminuire Nicolò e la sua esibizione, quanto più sottolineare come Anna sbagliasse le assegnazioni per lui. Terminata l’esibizione, Zerbi ha detto al cantante della Pettinelli:

“È una pessima assegnazione, senza alcun senso, dal mio punto di vista significa non aver capito chi sei.”

Rudy ha poi continuato rimarcando quanto la scelta di Uptown Funk da parte di Anna denoti una poca conoscenza dell’allievo da parte della sua professoressa:

“Una ti è stata assegnata dalla produzione e l’altra ti è stata assegnata guarda caso dalla tua professoressa che dovrebbe essere meglio della produzione perché dovrebbe conoscerti più di chiunque altro visto che si accosta alle tue vittorie salendo su un carro che non è il suo. A me questa cosa sorprende e preoccupa particolarmente perché la trovo sbagliatissima e trovo che la tua coach non stia capendo chi sei.“

Il prof Zerbi ha convocato in studio Nicolò e dopo averlo sentito cantare “Uptown Funk”, assegnazione della sua prof Anna Pettinelli, ci tiene a dire una cosa al cantante #Amici24 pic.twitter.com/IjIZ9pP30T — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 28, 2024

Nicolò ha affrontato il discorso in maniera molto rispettosa sia di Rudy che della propria insegnante, atteggiamento apprezzato da entrambi. Ovviamente, poi, Anna è venuta a sapere di quell’incontro e ha voluto parlare con Nicolò. L’insegnante ha tenuto a rassicurare il giovane.