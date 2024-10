Gerry Scotti è di certo uno dei volti di punta della tv italiana e uno dei conduttori più amati dal grande pubblico. Non tutti sanno però che tra programmi tv, libri, case e molto altro il celebre presentatore controlla un gruppo che vale quasi 40 milioni di euro.

Il retroscena su Gerry Scotti

Il suo è uno dei nomi più amati dal grande pubblico e di certo non ha bisogno di grosse presentazioni. Grandi e piccini seguono quotidianamente le sue trasmissioni, alcune delle quali hanno contribuito a fare la storia della tv italiana. Parliamo ovviamente di Gerry Scotti, da anni nel cuore di noi tutti. Attualmente il presentatore è impegnato su tre fronti: La ruota della fortuna, Io canto generation e Tú sí que vales. Nel corso degli anni tuttavia il presentatore è stato anche il volto diverse pubblicità, ha pubblicato diversi libri, un album di natale e tanto altro.

Non tutti sanno inoltre che Gerry, come rivela Open, è a capo di un gruppo, la Gerry Scotti spa, che nell’ultimo anno ha “fatturato 6 milioni di euro, ha registrato guadagni per 4,3 milioni di euro e ha beni consolidati (immobilizzazioni materiali e finanziarie) per poco meno di 40 milioni di euro“. In cima a questo gruppo c’è una holding di partecipazioni, la GTI, che fattura 541.230 euro, portando a casa 2,1 milioni di euro di utili.

Tra le società più importanti di Gerry Scotti c’è però la società di produzione, la Good Time Production, che nell’ultimo anno ha ricavato 4,5 milioni di euro, registrando un utile di 2,3 milioni di euro. Ma non è finita. Il conduttore infatti ha deciso di investire anche a Pavia, sua città d’origine. Scotti ha dunque fondato la società NCP (Nuovo Cinema Pavia) che è proprietaria delle mura del centro dove è stato aperto il Movie Planet cittadino, che fattura 544 mila euro.

Gerry nel mentre ha affidato tutte le società del suo gruppo al suo commercialista, Renato Bengala, che ricopre il ruolo di amministratore. A lui è affidata la Extra Time srl, che si occupa di diritti nel mondo dello spettacolo e che fattura 374mila euro guadagnandone 34.059. Infine la quarta e ultima società si occupa di occasioni di sviluppo immobiliare.

Il presentatore ha poi fatto investimenti personali. Nel suo portafoglio ha dunque piccole quote del gruppo Wegreenit e del Bgs club spa del gruppo Borgosesia. In più Scotti ha investito nel settore immobiliare. A oggi vanta tre appartamenti a Milano e un villino da 8 vani ad Alassio il cui valore, secondo la stima Cerved, sarebbe di 5,7 milioni di euro. Infine il conduttore risulta usufruttuario di un’abitazione di 13,5 vani a Milano, il cui valore stimato è di circa 3,1 milioni di euro.