Pochi giorni fa l’ex tentatrice di Temptation Island Sofia ha accusato Alfred di essere tornato con Anna. La Acciardi però adesso interviene sui social e fa chiarezza.

Anna Acciardi replica all’ex tentatrice di Temptation Island

Anna Acciardi e Alfred Ekhator di certo stanno continuando a far discutere il web anche dopo la fine di Temptation Island. Come abbiamo visto l’ex protagonista del reality show oltre ad aver chiuso con la sua ex fidanzata ha messo un punto anche alla conoscenza con l’ex tentatrice Sofia e a quel punto tra i due sono partiti diversi scontri. Solo qualche giorno fa proprio la Costantini ha lanciato precise accuse non solo ad Alfred, ma anche alla stessa Anna, insinuando che i due fossero tornati insieme. Sia Ekhator che la Acciardi sono stati infatti gli unici a non prendere parte alle reunion che ci sono state tra i fidanzati e le tentatrici e le fidanzate e i tentatori che si sono svolte a Roma e così Sofia ha parlato di un presunto riavvicinamento tra i due.

Adesso però a rompere per la prima volta il silenzio è stata proprio Anna, che rispondendo alle domande dei fan sui social ha fatto chiarezza sulla situazione, rivelando per la prima volta cosa è accaduto in realtà. L’ex protagonista di Temptation Island ha così affermato:

“Le ragazze sapevano già che io non sarei andata al weekend con loro per motivi di studio. Quel sabato però avevo un lavoro da fare a Roma. Quindi avevo deciso di andare solo per quello. Dopo un’ora di attesa nella stazione di Foligno, mi annullano il treno. Di conseguenza mi è saltato il lavoro e sono rientrata a Perugia. Fine della storia. Spero di essere stata chiara”.

Pare dunque che tra i due ex volti di Temptation Island al momento non sia avvenuto alcun ritorno di fiamma. A oggi infatti Alfred e Anna sono ancora separati e non è chiaro cosa accadrà nelle settimane a venire.