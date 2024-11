Stando a una segnalazione emersa in queste ore, pare che sia scattato il bacio tra Luk3 e Alessia, allievi di Amici 24.

La segnalazione sui due allievi di Amici 24

Siamo nel pieno della nuova edizione di Amici 24 e ormai il pubblico ha imparato a conoscere gli allievi che quest’anno stanno prendendo parte al talent show. Settimana dopo settimana, i cantanti e i ballerini stanno dando il massimo per difendere il loro banco e per convincere a pieno i professori, i giudici e il pubblico. Solo poche ore fa nel mentre si è svolta la registrazione dell’ottava puntata del pomeridiano, che vedremo in onda su Canale 5 domenica 17 novembre. Tante le emozioni che ci attendono e grazie alle anticipazioni emerse abbiamo scoperto che ci saranno diversi colpi di scena.

In attesa di vedere la puntata, in queste ore in rete è spuntata una segnalazione su due allievi protagonisti di questa edizione. Il gossip, che è stato riportato da Amedeo Venza, sta facendo già il giro del web e ha alimentato il dibattito tra gli utenti. Ma andiamo a scoprire cosa ha svelato l’esperto di gossip.

Stando a quanto si legge, durante una pausa pomeridiana sarebbe scattato il bacio tra Luk3 e Alessia. I due allievi di Amici 24 sarebbero stati beccati insieme e ovviamente si sta già parlando della nascita di una nuova coppia. Naturalmente però al momento si tratta solo di indiscrezioni non confermate e vi invitiamo dunque a prendere il gossip con le pinze.

Nel mentre proprio nel corso della prossima puntata del pomeridiano, che ricordiamo andrà in onda su Canale 5 domenica 17 novembre, sia Luk3 che Alessia dovranno affrontare le loro sfide. Ma cosa accadrà in studio? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento col talent show di Maria De Filippi come sempre alle ore 14.00.