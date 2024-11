Tornano puntuali le anticipazioni e la trama completa di Segreti di Famiglia di lunedì 18 novembre.

Anticipazioni Segreti di Famiglia 18 novembre

Ricca di colpi di scena e situazioni inaspettate, cosa ci riserva la trama completa di Segreti di Famiglia? Ecco le anticipazioni:

Engin è nei guai! Viene perquisita la sua cella dai secondini, che scoprono il cellulare che tiene nascosto sotto al materasso.

Per questo Pars chiede che il detenuto sia punito con l’isolamento. La medesima richiesta l’aveva fatta anche Ilgaz.

Il procuratore in seguito convoca l’avvocato Seda. Si pensa sia stata lei infatti a fare arrivare il telefono tra le mani di Engin. Lei nega tutto, ma nonostante ciò Pars non è convinto e la fa arrestare come sospettata, chiedendo che venga messo sotto sequestro cellulare e computer.

Quando e a che ora inizia Segreti di Famiglia su Canale 5

A che ora e quando si può guardare Segreti di Famiglia? La serie televisiva turca è disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, poco prima di Uomini e Donne.

Per chi se lo stesse domandando, in questo momento su Canale 5 stiamo assistendo alla seconda parte della prima stagione. Quindi per vedere la seconda stagione e le successive, ci sarà parecchio da attendere.

Ancora non siamo a conoscenza del calendario completo per sapere quando finisce Segreti di Famiglia.

Il cast

Nel cast della dizi turca abbiamo Kaan Urgancıoğlu, che ben conosciamo per il ruolo interpretato in Endless Love, quando ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu. In Segreti di Famiglia (Yargı) invece è il procuratore Ilgaz Kaya.

Al suo fianco c’è l’amata attrice Pınar Deniz, che interpreta invece Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

Se preferite Canale 5 o Mediaset Infinity, sono questi gli unici due modi per vedere Segreti di Famiglia, dal lunedì al venerdì.

Nel primo caso sintonizzandovi sul canale televisivo, nel secondo invece usufruendo della piattaforma di Mediaset Infinity, dove vedere l’episodio in diretta o tutte le puntate precedenti.

Alla prossima con le anticipazioni della serie televisiva!