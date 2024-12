Vi state chiedendo quando vanno in pausa Amici 24, Uomini e Donne e tutti i contenuti Mediaset? Ecco come cambia la programmazione per Natale e quando torneranno in TV.

Amici 24 e Uomini e Donne, come cambia la programmazione

Mentre stiamo vedendo come prosegue l’avventura dei ragazzi della scuola di Amici 24 e come si evolvono le conoscenze dei tronisti a Uomini e Donne, è tempo di Natale. E per questo motivo cambia anche la programmazione di Mediaset.

Come riportato da Davide Maggio, ci saranno diversi spostamenti nel palinsesto di Mediaset non solo per Amici 24 e Uomini e Donne, come vedremo nelle righe successive. Dal 23 di dicembre, quindi, ci sarà uno stop per le soap del pomeriggio Beautiful ed Endless Love, che andrà in onda solo nel weekend con una puntata ridotta dalle 16:00 alle 16:30.

Soffermandosi sulla soap dei Forrester, Davide Maggio da sapere che andranno in onda le repliche, eccetto nelle giornate del 25 e 26 dicembre. Le nuove puntate torneranno il 7 gennaio 2025.

Non cambia il discorso per Uomini e Donne e Amici 24 anche loro li vedremo fino al 23 dicembre per poi fare ritorno dopo l’Epifania. Quindi in teoria dal 7 gennaio 2025, esattamente come Beautiful ed Endless Love. Salterà anche la prima serata della dizi turca, così come di Segreti di Famiglia (in seconda serata).

Cambiamenti anche per un’altra serie turca come My Home My Destiny, che invece proseguirà con puntate più lunghe nel corso della settimana, che fungeranno da traino a Pomeriggio Cinque. Questo in assenza di Endless Love, Uomini e Donne e Amici 24. Proprio il programma del pomeriggio vedrà la presenza di Dario Maltese al posto di Myrta Merlino per queste feste.

Mattino Cinque invece proseguirà senza Federica Panicucci, mentre Forum è in vacanza dal 13 dicembre.

Ecco quindi come cambia la programmazione Mediaset e quando vanno in pausa per Natale Amici 24, Uomini e Donne e tutti i programmi della rete.