Oggi nel corso della nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 abbiamo assistito alla tanto attesa sfida di Nicolò. Sui social nel mentre diversi utenti hanno notato una certa somiglianza tra lo sfidante Riccardo e Valerio Scanu.

Nicolò si sfida con Riccardo ad Amici 24

Oggi pomeriggio su Canale 5 sta andando in onda un nuovo appuntamento con Amici 24 e come al solito tante sono le emozioni che il pubblico sta vivendo. La puntata si è aperta con l’attesa sfida di Nicolò, che la scorsa settimana era finito ultimo durante la gara di canto. In questi giorni dunque il giovane artista si è preparato al meglio e oggi ha finalmente affrontato la prova che lo attendeva.

L’allievo di Anna Pettinelli si è così sfidato con Riccardo e i due hanno dato il massimo per non deludere le aspettative. A vincere tuttavia è stato proprio Nicolò, che ha così riottenuto la sua maglia e potrà proseguire il suo percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi. Sui social nel mentre in questi minuti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni utenti in rete hanno notato una certa somiglianza tra Riccardo, lo sfidante di Nicolò ad Amici 24, e Valerio Scanu. A quel punto non sono mancati commenti ironici e c’è chi ha affermato simpaticamente: “Valerio Scanu ci riprova dopo 17 anni”.

In molti tuttavia hanno notato il grande talento di Riccardo, che ha conquistato gran parte del publico. Nicolò nel mentre ha tirato un sospiro di sollievo e adesso potrà concentrarsi a pieno sulla sua corsa al Serale. L’allievo di Anna Pettinelli riuscirà ad accedere alla fase finale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.