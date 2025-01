Maxime Mbanda si è fatto notare dal web per alcune sue doti fisiche che hanno lasciato a bocca aperta gran parte del pubblico del Grande Fratello. Ecco ciò di cui stiamo parlando. Il video.

Il dettaglio ‘piccante’ di Maxime Mbanda

Il Grande Fratello sta proseguendo la sua corsa e al momento ancora non abbiamo idea di quando andrà in onda la puntata finale che decreterà il vincitore o la vincitrice. Fatto sta che per alcuni concorrenti che escono dalla casa, ce ne sono altrettanti che entrano e si uniscono alle dinamiche.

Qualche tempo fa, per esempio, sono stati chiamati a rapporto alcuni nuovi gieffini, come per esempio Chiara, Emanuele e Maxime Mbanda. Proprio quest’ultimo, nelle scorse ore, ha attirato l’attenzione degli utenti di Twitter per una grande dote che ha mostrato davanti alle telecamere.

Probabilmente non ci stava pensando ma si è palesato davanti agli operatori, che non hanno staccato l’inquadratura, in mutande. Qui sotto vi lasciamo un video in cui si è forse appena svegliato e si guarda intorno con sguardo assonnato mentre le telecamere lo inquadrano da tutte le angolazioni.

i due concorrenti che devono spegnere le luci quest'anno💜 pic.twitter.com/SbMebxSpM8 — sasi🪁 (@p0liedrico) January 18, 2025

Non sarebbe neanche da dire per quanto scontato ma sul web gli utenti si sono scatenati lasciandosi andare a una serie di battute. Qualcuno ha esclamato con ironia: “I due concorrenti che devono spegnere le luci quest’anno“, riferendosi alle doti importanti di Maxime Mbanda. Oppure “deve rimanere assolutamente“, dimostrando la volontà di vedere altre scene del genere.

Non ci resta che attendere la puntata di lunedì per scoprire che cosa accadrà, considerando il fatto che Maxime è a rischio eliminazione insieme a Javier, Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Pamela, Zeudi e Stefania. Chi sarà il concorrente che dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello per sempre? Lo scopriremo prossimamente.