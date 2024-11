Poche ore fa sono stati rilasciati sulle piattaforme digitali gli inediti dei cantanti di Amici 24. Tuttavia gli stream per il momento non sembrerebbero decollare e arriva il paragone con la scorsa edizione.

Gli inediti dei ragazzi di Amici 24

Sono trascorsi quasi due mesi dalla partenza di Amici 24 e in queste settimane il pubblico sta conoscendo sempre più a fondo i nuovi allievi del talent show. Sia i cantanti che i ballerini, puntata dopo puntata, stanno dando il massimo per tenersi stretto il banco e per poter proseguire il loro percorso e di certo ne vedremo ancora di belle nei mesi a venire. In queste ore intanto per alcuni dei ragazzi è arrivata una grande soddisfazione. I cantanti hanno infatti rilasciato i loro primi inediti, che sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali.

Tuttavia sembrerebbe che, naturalmente almeno per il momento, gli stream non stiano decollando. Come ha riportato la pagina Amici News, il brano più ascoltato a oggi è Madrid di Senza Cri. La canzone tuttavia ha ottenuto solamente poco più di 2mila riproduzioni. Sia Nicolò che Diego invece sono stati ascoltati meno di mille volte.

A quel punto in rete alcuni utenti hanno iniziato a fare il paragone tra gli inediti di Amici 24 e quelli della precedente edizione. Lo scorso anno infatti i cantanti avevano ottenuto ottimi debutti, al punto che nel giro dello stesso numero di ore Holden aveva già raggiunto più di 11mila stream.

Precisiamo naturalmente che quelli che sono stati riportati sono i dati a distanza di due giorni dall’uscita degli inediti. Nelle settimane a venire dunque senza dubbio i cantanti sapranno prendersi la loro rivincita e conquistare il pubblico con la loro musica. Domani nel mentre si registrerà una nuova puntata del pomeridiano e come al solito non mancheranno tante emozioni. Ma cosa accadrà stavolta in studio? Non resta che attendere per scoprirlo.