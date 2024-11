Ieri sera è andato in onda il primo appuntamento con Sanremo Giovani e nel corso della diretta sono stati scelti i primi tre finalisti. Ad accedere alla prossima fase è stata anche Mew, che tuttavia sui social è stata accusata di essersi sottoposta a ritocchini estetici.

La replica di Mew alle accuse del web

Sono finalmente iniziate le fase finali di Sanremo Giovani. Solo ieri sera si è svolto il primo appuntamento con la kermesse musicale, quest’anno condotta da Alessandro Cattelan. Nel corso della diretta abbiamo scoperto così i primi tre finalisti che potranno proseguire il loro percorso e ad avere la meglio sono stati gli ex allievi di Amici Mew, Tancredi e Mazzariello. I cantanti hanno convinto il pubblico e la giuria con i loro brani e avranno dunque la possibilità di esibirsi nuovamente nel corso della semifinale, che si terrà il prossimo 10 dicembre.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore a finire al centro della polemica sui social è stata proprio Valentina. La giovane artista, che ha presentato il brano Oh My God, è apparsa in tv con un aspetto molto diverso dal solito e in rete dunque non sono mancati i commenti delle malelingue.

A quel punto diversi leoni da tastiera hanno accusato Mew di essersi sottoposta ad alcuni ritocchini estetici. Poco dopo però a rompere il silenzio è stata la stessa cantante. Con un post sui suoi profili, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha fatto chiarezza sulla situazione, smentendo le voci sul suo conto. Queste le sue dichiarazioni in merito: “La gente che sotto il post di Sanremo scrive che mi sono fatta il botox, io pazza morta, ma tutto ok?”.

Nessun ritocchino estetico dunque per la cantante. Valentina intanto si gode questo bellissimo momento e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo per l’esperienza a Sanremo Giovani.