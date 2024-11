Ieri sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha paragonato Alex Belli a Lorenzo Spolverato. L’attore però interviene sui social e lancia una simpatica frecciata.

La replica di Alex Belli

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello e a essere menzionato è stato anche Alex Belli. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nel corso della diretta. Protagonisti della serata sono stati ancora una volta Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ormai la coppia, che ha deciso di viversi alla luce del sole, da giorni divide i concorrenti e il pubblico. Alfonso Signorini così ha deciso di aprire un sondaggio in diretta per votare la credibilità della ballerina e del modello, che nel mentre sembrerebbero essere quasi soli contro tutti.

A un tratto così proprio il conduttore ha paragonato Spolverato a Belli e ovviamente la battuta non è passata inosservata. Poco dopo però a intervenire sui social è stato lo stesso Alex, che ha deciso di replicare con una simpatica frecciata. L’attore ha infatti dichiarato: “Ehhhh! “Ne deve mangiare di cereali sottomarca’”.

La replica di Alex Belli naturalmente ha fatto divertire il web e non sono mancati i commenti degli utenti. Nel frattempo in casa a scagliarsi contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è stato Luca Calvani, che ha lanciato alcune critiche alla coppia. Il gieffino ha infatti affermato: “Hanno bisogno di qualche lezione di recitazione. Si piacciono a favore di telecamera, vi serve qualcuno che vi scriva i pezzi. Li vedo molto goffi ed esagerati nell’approccio”. E ancora Luca ha aggiunto: “Secondo me si vede, ragazzi io non ce la faccio. Come faccio a stare qui davanti sentendoti dire che ti senti come una ragazza di 18 anni? Come faccio?“.

Lorenzo e Shaila tuttavia non sembrerebbero curarsi delle critiche e proseguono senza intoppi la loro storia. Ma cosa accadrà tra loro nelle prossime settimane?