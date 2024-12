Questo pomeriggio ad Amici 24 Teodora ha vinto una sfida ma poi Emanuel Lo l’ha messa in sfida immediata subito dopo. Purtroppo ha perso e ha dovuto abbandonare la scuola.

Teodora eliminata da Amici 24

Nella puntata di Amici 24 di oggi tanti allievi hanno dovuto affrontare varie sfide a causa di punizioni relative alla mancanza di pulizie in casetta. A un certo punto, Teodora ha dovuto affrontare il rischio eliminazione a causa del suo ultimo posto in classifica la scorsa settimana. La giudice Maura Paparo ha così commentato, consegnando a lei la vittoria:

“Sei stata forte e pulita, ma non c’è stata la cosa che mi ha fatto dire ‘wow’. Se io dovessi fare un lavoro oggi sceglierei chi mi dà più sicurezza e padronanza del palco, ma anche fiducia. Parlo di te Teodora.

L’esibizione è stata bella ma monostilistica. Prova qualcosa di diverso, potresti diventare ancora migliore”.

Subito dopo, però, Emanuel Lo ha espresso il suo desiderio di metterla in sfida immediata: “Io vorrei, se possibile, fare scendere Teodora per rimetterla in sfida immediata. Vorrei usare la busta”. Per tale ragione è stato fatto entrare in studio Marcello Sacchetta per valutare l’allieva e la sfidante Giorgia.

Purtroppo, la studentessa spagnola questa volta ha perso ed è scoppiata in lacrime dovendo lasciare per sempre il suo banco ad Amici 24. “Voglio andarmene“, ha commentato Teodora in preda al pianto mentre anche tutti gli studenti piangevano così come la sua insegnante Deborah.