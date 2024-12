A seguito della sua eliminazione dalla scuola di Amici 24, la ballerina Teodora ha lanciato una frecciata sui social. Il gesto dell’ex allieva non è passato inosservato.

La frecciatina di Teodora di Amici 24

Come avevamo già letto dalle anticipazioni di Amici 24 svelate da SuperGuida TV e Amici News, Teodora ha lasciato la scuola durante l’ultima puntata del pomeridiano. Ai fan del programma non sfugge proprio nulla, nemmeno i like e i repost sui social da parte della giovane artista. Ma andiamo per ordine.

La ballerina per quanto abbia superato una prima sfida ad Amici 24, è stata poi messa alla prova nuovamente da Emanuel Lo e ha dovuto affrontare lo scontro con un’altra aspirante allieva di nome Giorgia.

A giudicare la gara di ballo è stato Marcello Sacchetta, che ha preferito la sfidante alla ballerina titolare. Questo ha dunque sancito il destino di Teodora nella scuola di Amici 24. La danzatrice ha dovuto lasciare il programma e la sua eliminazione ha provocato parecchie lacrime, non solo tra i suoi compagni. Anche la sua maestra Deborah Lettieri è parsa molto provata e nel momento corale tra gli allievi anche gli altri prof si sono commossi nel vederla sul palco con i suoi ex compagni.

Tornata alla vita di tutti i giorni, Teodora di Amici 24 ha ripreso pieno possesso dei suoi social. I fan hanno però notato qualcosa di particolare sul suo account di TikTok. La ballerina ha infatti repostato un video in cui si vede lei ballare e la scritta “prima del Serale”, in riferimento alla sua eliminazione. A susseguirsi delle altre immagini in cui si vedono ex allievi del programma come Nicholas Borgogni e Rosa Di Grazia che, nonostante le lacune, nella seconda parte del talent ci sono arrivati eccome.

Amici 24 – Il repost di Teodora

Ecco il video in questione ricondiviso dall’ex allieva di Amici…

Il gesto di Teodora di Amici 24 come potete vedere non è proprio passato in osservato. In tanti ci hanno visto una sorta di frecciatina. Quasi come se la ballerina volesse dire di non essere propriamente d’accordo con la sua eliminazione dal programma. Così come il fatto che avrebbero potuto concederle una chance dopo la sfida vinta. Le cose però sono andate diversamente!