Litigi e polemiche ad Amici 24 dopo che Trigno riferisce il non rispetto delle regole di alcuni e Vybes fiinisce in sfida

Ad Amici 24 Trigno si è arrabbiato perché molti allievi non rispettano gli orari delle lezioni o fanno assenze. Lui in passato ha subito dei provvedimenti, mentre agli altri non viene fatto nulla. Tra i trasgessori c’è soprattutto Vybes che quindi è finito in sfida per volere di Rudy Zerbi. In casetta è scoppiato il caos.

La “denuncia” di Trigno ad Amici 24 fa finire in sfida Vybes

Il daytime di Amici 24 del 9 gennaio si è aperto con una polemica in casetta. In pratica Trigno si è alzato e si è sfogato per il comportamento di altri allievi. Infatti ci sono molti dei ragazzi che non rispettano le regole delle lezioni. Arrivano tardi a lezione oppure le saltano proprio. Questa cosa lo ha fatto arrabbiare perché lui in passato ha subito dei forti provvedimenti disciplinari per questo atteggiamento.

Ecco che quindi l’allievo di Anna Pettinelli ha fatto i nomi di Vybes, Ilan, Deddè, Antonia e altri. In più occasioni si è lamentato del fatto che a lui è stato impedito di cantare il suo inedito in puntata per volere della sua insegnante. E quindi si è chiesto se sarebbe successo anche agli altri o l’avrebbero passata liscia.

Queste lamentele non sono passate inosservate e infatti Maria De Filippi è intervenuta in casetta dove è scoppiato un litigio. In particolare Vybes si è arrabbiato con Trigno dopo aver sentito tutto quello che lui aveva detto il giorno precedente. Maria ha aggiunto che la produzione di Amici 24 aveva quindi analizzato le assenze delle persone rammentate tra Trigno ed è venuto fuori che Vybes era colui ch aveva infranto più regole.

Il cantante si è dispierato, aspettandosi di ricevere un provvedimento disciplinare e se l’è presa con l’amico. La discussione è stata anche molto forte. E successivamente si è collegato con la casetta Rudy Zerbi per parlare di quanto saputo dalla redazione. Il prof di canto ha deciso di mettere il suo allievo in sfida. La sfida (insieme a quelle degli altri ragazzi che lo erano già) è avvenuta sempre nel daytime di oggi. E lui l’ha passata.

Tra l’altro Vybes si è anche scusato per non aver rispettato gli orari delle lezioni e le regole di Amici 24. Si è anche chiarito con Trigno che comunque è rimasto male per aver portato a un provvedimento nei confronti del compagno di talent.