In onda a Uomini e donne la segnalazione su Michele che ha creato un profilo fake per parlare con le due cortetteggiatrici

Caos a Uomini e donne per via del tronista Michele. Si è infatti creato un profilo fake per seguire sui social le sue corteggiatrici e parlare con loro. Ma Mary, eliminata, lo ha segnalato alla redazione. Ed è in questa situazione che è successo il degenero.

Segnalazione su Michele a Uomini e donne che con un profilo fake parlava con le sue corteggiatrici

Come già anticipato qualche settimana fa, oggi è andata in onda a Uomini e donne la puntata in cui è arrivata una segnalazione su Michele. Il tronista, infatti, ha preso in giro la redazione ma in una maniera molto diversa a ciò a cui siamo abituati nella storia del programma.

In pratica, nella puntata andata in onda ieri abbiamo visto che Michele ha eliminato Mary e lei se n’è andata dicendo una mezza cosa che poi ha raccontato dietro le quinte alla redazione. La corteggiatrice ha rivelato di essere stata contattata da una persona sconosciuta sui social che poi ha scoperto essere Michele. I due hanno parlato per molte settimane e si sono scambiati anche il numero di telefono. Secondo i messaggi e le dichiarazioni, il tronista sembrava davvero molto interessato a Mary.

La produzione ha chiamato in studio (dopo la puntata andata in onda ieri) Amal e Veronica insieme a Michele per far vedere loro tutte le dichiarazioni di Mary. Le due corteggiatrici sono rimaste senza parole, Veronica in particolare si è arrabbiata davvero tanto e gli ha detto: “Sei uno stupido”. Poi in camerino è scoppiata a piangere. Amal non ha pianto, ma si è mostrata molto delusa e arrabbiata.

Amal ha detto di essere stata contattata anche lei da questo profilo fake che si era finto un amico di Michele. Lei aveva iniziato ad avere dei dubbi che fosse proprio lui comunque non gli ha dato spago, quindi non ci sono messaggi tra loro, se non due o tre. Veronica, invece, ha detto che in effetti ha ricevuto un messaggio da questa persona, ma siccome era un profilo fake non ha mai risposto.

“Michele mi ha scritto più volte con un contatto falso…” Mary incontra la redazione e mostra i messaggi che si è scambiata con il tronista. IN ESCLUSIVA su WittyTv la versione estesa dopo la puntata! #UominieDonne pic.twitter.com/zqUtvIvix3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 9, 2025

Nella puntata di oggi di Uomini e donne, in studio, Michele si è subito scusato con tutti e ha ammesso di essere stato sciocco. Maria De Filippi ha voluto smorzare un po’ la tensione perché ha capito che lui lo ha fatto non di proposito. Infatti non sono volate urla e parole grosse, ma ad un certo punto ci sono state anche delle risate (probabilmennte per il nervosismo).

Gianni è stato l’unico ad arrabbiarsi per quanto successo. E anzi non ha accettato che in tanti minimizzassero l’accaduto. Le due corteggiatrice, invece, sono state molto dubbiose e hanno voluto prendersi del tempo per pensare se andare avanti o meno.