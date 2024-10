Nuovo traguardo per Annalisa. La versione spagnola di Sinceramente, canzone in gara all’ultimo Festival di Sanremo, è risultata essere prima in classifica su Shazam Spagna.

Annalisa conquista anche la Spagna

Ormai lo sappiamo, Annalisa è senza dubbio l’artista italiana più amata e seguita del momento. L’ultimo anno per la cantante è stato ricco di soddisfazioni e non si contano più ormai i traguardi che la Scarrone ha raggiunto in breve tempo. Dopo la pubblicazione del fortunato album E poi siamo finiti nel vortice, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha preso parte all’ultimo Festival di Sanremo con Sinceramente, che da mesi sta facendo scatenare tutto il pubblico. Successivamente l’artista è partita per il suo primo tour di palasport, che ha registrato il tutto esaurito.

In seguito la Scarrone ha dominato l’estate insieme a Tananai e alla loro Storie Brevi, che è diventata un vero tormentone. Infine la cantante è tornata a girare l’Italia con la sua tournée che ha toccato le principali location all’aperto del nostro paese.

Nonostante al momento Annalisa si stia godendo una meritata pausa, i traguardi raggiunti non sono ancora terminati e proprio oggi è arrivato l’ennesima soddisfazione. La versione spagnola di Sinceramente infatti è risultata essere la prima classificata su Shazam Spagna e di certo questo si tratta di un risultato immenso per la Scarrone.

Pochi giorni fa nel mentre per l’ex allieva di Amici è arrivata anche un’inaspettata gioia. La cantante è stata infatti nominata agli MTV Ema 2024 nella categoria Best Italian Act. A contendersi il premio con lei ci sono anche Angelina Mango, Mahmood, i The Kolors e Ghali. La cerimonia si terrà il prossimo 10 novembre da Manchester e nel corso della diretta sapremo chi sarà a trionfare. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ai 5 artisti.