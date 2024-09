Oggi in occasione della prima puntata di Amici 24, Sarah Toscano ha fatto ritorno in studio e ha così presentato in anteprima il suo nuovo singolo, Tacchi (Fra Le Dita).

Il nuovo singolo di Sarah Toscano

Finalmente oggi è partito Amici 24. Su Canale 5 sta infatti andando in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, durante la quale scopriremo la formazione della prossima classe. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa non sono mancate le emozione in studio. A fare ritorno è stata infatti Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione del programma. La cantante, che questa estate ha portato la sua musica in giro per l’Italia, ha fatto il suo ingresso con la coppa e ha poi fatto un bellissimo discorso di incoraggiamento agli aspiranti allievi. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Sarah ha presentato il suo nuovo singolo, intitolato Tacchi (Fra Le Dita). La canzone verrà rilasciata ufficialmente su tutte le piattaforme digitali il prossimo 4 ottobre ma oggi il pubblico ha avuto modo di ascoltarla in anteprima.

Nel corso dell’esibizione di Sarah Toscano nel mentre non sono mancate le emozioni. A un tratto infatti la cantante è stata raggiunta dal corpo di ballo di professionisti e ha iniziato a danzare con loro.

Il pubblico nel mentre ha apprezzato il ritorno di Sarah e sul web si sta già parlando del suo nuovo singolo.