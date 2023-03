NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

Oriana Marzoli e la lettera per Daniele

Le ultime ore nella Casa del GF Vip 7 sono state parecchio movimentate perché hanno visto la squalifica di Daniele Dal Moro dal programma. La decisione è arrivata a seguito della nuova linea adottata da reality e a causa di alcune espressioni colorite pronunciate verso Oriana Marzoli e comportamenti giudicati “sopra le righe”. Anche se lui si è detto in totale disaccordo sui social.

Nel mentre Oriana Marzoli, così come altri vipponi molto vicini a Daniele Dal Moro, sono rimasti male per l’accaduto. La ragazza pare aver chiesto tra le lacrime al Grande Fratello di poter parlare con lui e di vederlo, almeno prima che lui lasciasse Cinecittà. Ma così non è stato.

Triste per quanto accaduto, Oriana Marzoli ha pensato bene di scrivergli una lettera e esprimere i propri sentimenti nei confronti del veneto. A raccontarlo è stata lei stessa in stanza blu, mentre chiacchierava con il suo amico, Luca Onestini.

“Mi manca già tanto”, ha confidato Oriana Marzoli, per poi ammettere: “Gli ho scritto una lettera. Ti sembro una scema? Io ho 31 anni, ma sembro molto più piccola anche mentalmente, lo so. Però mi sono sentita di scrivergli“, ha spiegato.

Successivamente Oriana Marzoli ha svelato anche il contenuto della lettera scritta a Daniele Dal Moro: “Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te”.

Oriana Marzoli nel ricordare ogni passaggio, ha aggiunto: “L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane“.

“Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo”

“Spero che tu mi aspetti fuori e mi porti in quel bosco bellissimo”

“Ti prometto di essere + tranquilla”

“Anche se non te lo dico mi piaci per come sei”



PIANGENDO PER QUESTA LETTERA ROMANTICA DI BEBÈ A DANIELE ❤‍🩹#oriele #gfvip pic.twitter.com/rCjrsKoLAn — sisonokevin (@_soleilandia_) March 17, 2023

Momento questo di Oriana Marzoli che ha commosso i fan degli Oriele.