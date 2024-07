In queste ore, due ex storici protagonisti di Amici di Maria De Filippi si sono sposati: le foto del matrimonio

Nella giornata di lunedì 29 luglio, due ex storici protagonisti di Amici di Maria De Filippi si sono sposati dopo una lunga relazione.

Due ex volti di Amici convolano a nozze

Nel corso degli anni nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono nate diverse coppie, alcune delle quali sono legate ancora oggi. Solo nelle ultime ore proprio due ex celebri protagonisti del talent show di Canale 5, da anni insieme, sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Di chi parliamo? Nientemeno che di Amilcar Moret Gonzales e di Virginia Tomarchio. Come in molti sapranno, l’ex professionista e l’ex allieva sono legati sentimentalmente dal 2016 tuttavia l’inizio della loro relazione non è stato semplice. I due infatti, a causa della differenza d’età, finirono al centro della polemica e non mancarono commenti molti duri nei loro confronti.

Ciò nonostante la coppia non si è mai data per vinta e solo nelle ultime ore è arrivata una grande gioia per i due. Nella giornata di lunedì 29 luglio infatti Amilcar e Virginia si sono sposati, coronando così il loro sogno d’amore. Le nozze si sono celebrate in Sicilia alla presenza di familiari e amici e ovviamente i momenti più belli del matrimonio sono anche stati condivisi sui social.

In queste ore nel mentre il web intero si sta congratulando con i due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, che da anni ormai fanno battere il cuore dei fan. Amilcar e Virginia sono così stati sommersi dall’affetto degli utenti e di certo quella di ieri per loro è stata una giornata indimenticabile.

Nel mentre il grande pubblico attende con ansia il ritorno del programma su Canale 5. Come sappiamo la nuova edizione debutterà ufficialmente sul piccolo schermo a settembre e come al solito ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, facciamo i nostri più sinceri auguri ad Amilcar e a Virginia.