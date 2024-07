L’argento vinto da Filippo Macchi ha dell’amaro. A causa di alcuni errori arbitrali, che hanno indignato il CT e tanti tifosi, l’atleta è stato penalizzato. Ora Federscherma ha annunciato che farà ricorso.

Filippo Macchi, argento amaro, il CT è una furia!

Ieri sera alle Olimpiadi di Parigi 2024 se Benedetta Pilato non ha agguantato per un soffio il bronzo nei 100 metri rana, per Filippo Macchi è arrivata la medaglia d’argento nel torneo individuale di fioretto maschile. Un argento che poteva tranquillamente essere un oro, se non fosse stato per alcune decisioni molto dubbie da parte degli arbitri. A vincere per 15-14 è stato l’atleta di Hong Kong, Ka Long Cheung.

C’è da dire che in queste Olimpiadi 2024 la scherma non è stata fortunata fino a oggi e tanti errori e “dubbi” hanno spesso caratterizzato le gare. In ogni caso si tratta della seconda medaglia per la scherma con Filippo Macchi, dopo il bronzo di Luigi Samele nella sciabola.

Dopo una cavalcata straordinaria anche Filippo Macchi è arrivato fino in fondo. Ma si è verificato qualcosa di davvero clamoroso. Nel momento in cui allo scadere dei tre tempi regolamentari il punteggio si è fermato sul 14 a 14, si è passati ai supplementari. Per ben due volte la doppia stoccata è stata annullata dagli arbitri. Una terza è stata poi attribuita all’atleta di Hong Kong. Una scelta che ha fatto molto discutere e suscitato una polemica incredibile alle Olimpiadi, tanto che il CT, Stefano Cerioni è parso una furia contro i giudici del match.

La decisione di Federscherma

Quanto si è verificato ha indignato non solo i tifosi, ma anche la Federscherma che ha deciso di presentare un ricorso formale, mediante il presidente Paolo Azzi. Il tutto con l’ampio sostegno del Coni e del Presidente Giovanni Malagò.

Il reclamo alla Federazione internazionale e al CIO, deriva come detto dall’esito della finale del fioretto maschile. la FIS ha contestato, come detto, l’ultima stoccata che ha penalizzato Filippo Macchi. Azzi ha fatto sapere: “Mai visto nulla di simile. E’ Filippo Macchi il vero vincitore e gli è stato negato un oro che meritava”.

Molto arrabbiato anche il CT, Stefano Cerioni che ben conosce questo tipo di gare ed è convinto che Filippo Macchi abbia ingiustamente perso una gara. Comprende che possa esserci un errore, ma qui si parla addirittura di tre. Non vuole credere alla malafede: “Forse sono nervosi anche loro, se non incompetenti.”

Il coach ha detto di essersi confrontato anche con altre persone, persino con gli avversari e tutti hanno trovato incredibile quanto successo: “Che cosa ho detto agli arbitri? Che hanno fatto un furto, gli ho detto ‘avete deciso voi chi doveva vincere l’Olimpiade’”.

Molto arrabbiato il CT ha fatto sapere che Filippo Macchi ha portato a casa una prova fantastica e non aveva di certo bisogno di aiuti e non comprende il motivo dell’astensione nelle prime due stoccate che, sarebbero dovute andare entrambe all’atleta azzurro.

Filippo Macchi non avrà conquistato l’oro, ma è sicuramente il vincitore morale di questa sfida!