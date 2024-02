Amici, Grazia Di Michele omaggia le sue ex allieve Alessandra, Emma e Annalisa: “Quanta bellezza”

Sanremo

Andrea Sanna | 13 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Con un post su X Grazia Di Michele, cantautrice ed ex prof di Amici, ci ha tenuto a spendere delle parole di stima e affetto nei confronti delle sue tre ex allieve Alessandra Amoroso, Annalisa Scarrone ed Emma Marrone: “Quanta bellezza”.

L’omaggio di Grazia Di Michele ad Alessandra, Annalisa ed Emma

Per 12 edizioni Grazia Di Michele è stata un punto fermo ad Amici. L’ex insegnante della scuola più famosa d’Italia ha detto il suo addio al talent prima dell’avvio dell’edizione numero 15. Precedentemente però ha visto passare tra quei banchi tanti giovani artisti, diventati oggi il presente e futuro della musica italiana. E proprio di questo ha voluto parlare sui suoi social.

Grazie Di Michele ha infatti pubblicato un post su X in cui ha voluto omaggiare tre sue ex allieve come Alessandra Amoroso, Annalisa Scarrone ed Emma Marrone. A loro che in questi anni sono riuscite a guadagnarsi il rispetto del pubblico ottenendo un successo stra meritato, ha voluto riservare un pensiero. Parole queste che arrivano dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024.

Nel pensiero reso noto, Grazia Di Michele ha voluto sottolineare come con profondo impegno le cantanti menzionate siano state brave a far sentire la propria voce con il loro talento immenso:

“Sono cresciute in un momento di transizione della musica e hanno imposto comunque la loro personalità. Ricordo l’ingresso ad Amici, l’impegno, le lezioni, le chiacchiere, le paure, le soddisfazioni, le cadute, le ansie, gli applausi. Quanta bellezza in queste ragazze”, ha scritto Grazia Di Michele.

Il post dell’ex insegnante di Amici Grazia Di Michele su Alessandra, Annalisa ed Emma

Le dichiarazioni dell’ex prof di canto non sono passate di certo inosservate e hanno ottenuto grandi consensi da parte del pubblico. La stessa Emma ci ha tenuto a ringraziarla con un cuore rosso e le mani giunte tra i commenti. Un bel pensiero da parte della cantautrice verso tre sue allieve straordinarie, non trovate?