1 La reunion post Amici

In queste settimane la grande macchina di Amici di Maria De Filippi si è rimessa in moto! Attualmente infatti sono partiti i casting per la prossima edizione del talent show, che debutterà su Canale 5 a settembre. Tra poche settimane dunque scopriremo da chi sarà formata la nuova classe, e come al solito non mancheranno tante emozioni. In questi giorni nel mentre alcuni professori, professionisti ed allievi della trasmissione stanno girando l’Italia per alcuni impegni lavorativi, e poche ore fa c’è stata una reunion inaspettata.

Proprio nella giornata di ieri infatti a Desenzano del Garda si è svolto uno stage di danza di Kledi, al quale hanno partecipato alcuni volti noti del programma Mediaset. Di chi parliamo? Di Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Andreas Mullers, Albe e Serena! Le due insegnanti e i due ex allievi della 21esima edizione hanno così preso parte all’evento, ma non solo.

Dopo la fine dello stage, la Celentano, la Peparini, Albe e Serena hanno trascorso la serata insieme, andando a cena, e naturalmente il tutto è stato testimoniato sui social. La reunion post Amici non è passata inosservata, e in queste ore sul web non si parla d’altro. Nel mentre sembrerebbe che tutto stia procedendo nel migliore dei modi tra Albe e Serena, che in questi filmati appaiono in perfetta sintonia.

Sono i più belli e i più dolci al mondo 🥰 e Leo è iconico 🔝 #seralbe pic.twitter.com/MDZudrDtcL — Sere 🫶🏼🌊 (@holdontoyou13) July 18, 2022

In queste settimane intanto si parla anche del cast di professori della nuova edizione, e sembrerebbe, come è emerso nelle ultime ore, che nel corpo docenti di canto possa esserci un gradito ritorno. Rivediamo di chi stiamo parlando.