3 Amici: morto uno dei volti storici del programma

Lutto nel mondo di Amici di Maria De Filippi. È venuto a mancare uno dei volti storici del del programma: la professoressa Rita Speranza. Per molto tempo nel talent show, durante gli anni passati, c’è stata la possibilità per il pubblico di esprimere la propria opinione. Denominato “pubblico parlante”, tra gli spettatori in studio si era creata una vera e propria cerchia di opinionisti.

Assente da diverso tempo ad Amici, per via del cambio che la trasmissione ha subito, Rita aveva continuato a esprimere il proprio parere da casa. Il suo sarcasmo e i suoi commenti pungenti l’avevano resa celebre ai telespettatori. Purtroppo, però, nella giornata di ieri si è spenta. A darne l’annuncio è stato il figlio, tramite il profilo Facebook di Rita:

“Per chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10:30 alla Parrocchia San Virgilio di Via Paolo di dono, 218 per chi vuole anche a casa via del Tintoretto 290. Vi abbraccio. Francesco.”.

Sui social la notizia è stata accolta con dispiacere e gli utenti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio.