Oggi nel corso dell’ultima puntata di Amici 24 Maria De Filippi ha mostrato un filmato inedito con protagonista Alessia. Sono stati infatti mandati in onda tutti i provini che la ballerina ha fatto nel corso degli anni.

Tutti i provini di Alessia ad Amici

Oggi termina ufficialmente il pomeridiano di Amici 24. Nel corso dell’ultima puntata i non magliati avranno l’ultima possibilità di conquistare la maglia dorata, che garantirà loro l’accesso al Serale e di certo ne vedremo di belle. Attualmente sono 11 i cantanti e i ballerini che fanno già parte della fase finale del talent show di Maria De Filippi, tuttavia a breve scopriremo chi saranno gli ultimi ragazzi che si aggiungeranno al cast.

In attesa di scoprirlo, poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato e che ha fatto sorridere il web. La conduttrice infatti ha deciso di mostrare un filmato inedito, che ha visto protagonista Alessia. L’allieva di Alessandra Celentano, come sappiamo, è stata una delle prime allieve ad accedere al Serale e in questi giorni si sta preparando al meglio per affrontare la prima puntata.

Nel video mandato in onda intanto abbiamo visto tutti i provini che Alessia ha fatto ad Amici nel corso degli anni. La prima volta che la ballerina si è presentata ai casting era il lontano 2018. Nonostante edizione dopo edizione Alessia abbia tentato di avere un banco all’interno della scuola, solo quest’anno è riuscita a farcela.

La sua edizione a prescindere da come andrà a finire ci ha dato tutto la campionessa #amici24 pic.twitter.com/aRkyMT51C1 — Madrare (@__Madre____) March 9, 2025

L’allieva della Celentano intanto è già una delle favorite di questa edizione e in molti la vedono come vincitrice della categoria ballo.