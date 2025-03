Oggi gli allievi di Amici 24 non ancora magliati stanno affrontando gli ultimi esami per entrare al Serale. Nel corso della sua esibizione però Deddè si è bloccato mentre cantava e ha così chiesto di ricominciare.

L’emozione di Deddè ad Amici 24

Oggi pomeriggio su Canale 5 sta andando in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 e come sempre in studio non mancano le emozioni. I ragazzi non ancora magliati infatti stanno sostenendo gli ultimi esami con la speranza di ottenere la felpa dorata, che concederà loro l’accesso al Serale, in partenza sabato 22 marzo.

Poco fa a esibirsi è stato anche Deddè, che fino a questo momento ha sempre ricevuto un “no” da Rudy Zerbi. Al contrario la sua maestra Anna Pettinelli è da sempre sicura del suo allievo e fin da subito gli avrebbe concesso la felpa dorata.

Oggi dunque Deddè si esibito per convincere i tre professori. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Mentre stava cantando, il giovane allievo di Amici 24 si è bloccato, essendo visibilmente emozionato. A quel punto, dopo essersi scusato, ha chiesto agli insegnanti di poter ricominciare la performance.

Deddè ha così avuto modo di riprendere l’esibizione e a breve scoprirà se è riuscito a convincere gli insegnanti.