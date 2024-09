Dopo il grande successo di Amici 23 Sarah Toscano è salita sui palchi più importanti e nei giorni scorsi ha sfilato, per la prima volta, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Il red carpet di Sarah Toscano a Venezia 81

Sarah Toscano ha conquistato il pubblico di Amici 23 perché ha fatto un percorso di crescita che ha sorpreso tutti quanti. Entrata nella scuola di Maria De Filippi da sfavorita ha saputo tirare fuori la grinta e, con impegno e determinazione, è riuscita a vincere il talent.

Da quel momento in poi la sua carriera è stata in ascesa e ha calcato per tutta l’estate i palchi dei più importanti eventi musicali. La giovane cantante è stata accolta con entusiasmo insieme alle sue hit e tutto ciò l’ha portata anche a sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 81.

Qui sotto possiamo vedere un video nel quale mette in mostra il suo look e il suo abito total black poco prima di scendere in passerella. Sguardo seducente e un outfit da togliere il fiato sono state le sue armi in questa occasione speciale e sicuramente un po’ stressante. Sarah Toscano ha solo 18 anni e per la prima volta si è ritrovata ad affrontare un evento di portata mondiale.

Sicuramente se l’è cavata egregiamente e ora tornerà ai suoi impegni di tutti i giorni mentre prova a concentrarsi anche sull’amore che non è ancora arrivato:

“Quello non è ancora arrivato. Sto ancora cercando la mia anima gemella. Però, non ho fretta: so che arriverà prima o poi […] Ho solo meno occasione di stare a casa, ma quando riesco a ritagliarmi quella giornata libera faccio le cose di sempre: sto con la mia famiglia, i miei amici, faccio sport. Poi, quando sono lontana, mi tengo in contatto con tutti con le videochiamate, messaggi, chat di gruppo. È rimasto tutto come prima”.