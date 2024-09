Poche settimane fa Francesco Chiofalo ha fatto sapere di non poter più viaggiare fuori dall’Italia dopo aver cambiato colore degli occhi. Adesso però l’influencer ha annunciato di aver finalmente riavuto i documenti.

Lieto fine per Francesco Chiofalo

Non sono state settimane semplici le ultime per Francesco Chiofalo. Lo scorso mese infatti l’influencer ha fatto sapere sui social di non essere più in possesso dei suoi documenti. Dopo essersi sottoposto all’intervento per cambiare colore degli occhi infatti la carta d’identità e il passaporto dell’ex volto di Temptation Island hanno perso validità e così Francesco è stato costretto a prendere provvedimenti.

A distanza di un mese però in queste ore è arrivata una lieta notizia. Con un post sui social l’influencer ha fatto sapere di aver riavuto i documenti, che adesso alla voce “colore degli occhi” riportano la dicitura “azzurri”. Francesco così su Instagram ha parlato delle difficoltà dell’ultimo periodo, affermando: “È stato un momento molto difficile per me. Vivere per mesi senza documenti nella nostra società è praticamente impossibile. Per lo Stato Francesco Chiofalo, avendo cambiato il colore dei propri occhi, non esisteva più. Mi sono sentito senza identità, è stato davvero bruttissimo”.

Francesco Chiofalo, promettendo di svelare prossimamente come è riuscito a riavere i documenti, ha poi aggiunto: “Non è stato facile riavere i miei documenti e la mia identità, ma dopo tanti mesi ci sono riuscito. Oggi voglio festeggiare perché finalmente ho di nuovo i miei documenti e adesso anche per lo Stato italiano Francesco Chiofalo ha gli occhi azzurri”.

Insomma pare dunque che tutto sia finito nel migliore dei modi per Francesco. L’influencer adesso potrà lasciarsi alle spalle questo brutto momento e voltare finalmente pagina. Sui social nel mentre gli utenti come al solito si sono divisi. Non sono mancati infatti alcuni leoni da tastiera, che hanno lanciato dure critiche all’ex volto di Temptation Island, che nel mentre sta festeggiando il recupero dei suoi documenti.