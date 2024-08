Il cuore di Sarah Toscano è impegnato? Tanti fan di Amici dopo la fine della trasmissione si sono posti spesso questa domanda. Ora la cantante un’intervista ha deciso di uscire allo scoperto e svelare se è o meno fidanzata.

Sarah Toscano di Amici si è fidanzata?

È sempre più vicina la nuova edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La trasmissione farà il suo ritorno su Canale 5 a settembre, ma intanto a far parlare di sé sono i suoi ex protagonisti. Dopo una presunta frecciata social lanciata da LDA e i dubbi su una presunta lite tra ex allievi, torniamo a parlare di Sarah Toscano.

La cantante ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha svelato com’è cambiata la sua vita privata e se al momento c’è qualcuno a farle battere il cuore. A proposito di un presunto fidanzato o meno (tanti i gossip sempre smentiti su un possibile flirt con Holden), Sarah Toscano ha fatto sapere:

“Quello non è ancora arrivato. Sto ancora cercando la mia anima gemella. Però, non ho fretta: so che arriverà prima o poi […] Ho solo meno occasione di stare a casa, ma quando riesco a ritagliarmi quella giornata libera faccio le cose di sempre: sto con la mia famiglia, i miei amici, faccio sport. Poi, quando sono lontana, mi tengo in contatto con tutti con le videochiamate, messaggi, chat di gruppo. È rimasto tutto come prima”.

Dunque a oggi Sarah Toscano è ancora single, ma è fiduciosa che in futuro possa arrivare finalmente la sua anima gemella. Questa quindi è l’ennesima smentita anche ai flirt che spesso le sono stati attribuiti. Nella medesima intervista la cantante e vincitrice di Amici 23 ha anche parlato della sua esperienza nella scuola e di cosa vorrebbe mostrare ora che è fuori dal programma:

“Per me, ora è essenziale costruire la mia persona, crearmi un’immagine ben definita. Le persone non mi conoscono, hanno solo visto una piccola parte di me”, ha fatto presente Sarah Toscano. La giovane cantante di Amici 23 ha spiegato come fino a oggi sia venuta fuori tutta la sua naturalezza e spontaneità: “Nel futuro vorrei provare a trasmettere le mie emozioni, sentimenti…in poche parole, la mia complessità. Non sono solo quello che è apparso in tv”, ha concluso.