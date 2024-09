Ultimo, dopo il lutto per la morte della nonna, è tornato sui social annunciando che lascerà l’Italia per un po’

Ultimo è tornato a essere attivo sul suo profilo Instagram dopo il lutto per la morte della nonna Gina. Ecco quale foto ha pubblicato e il messaggio per i suoi fan.

Ultimo torna sui social

A fine agosto è stata divulgata la notizia della morte della nonna di Ultimo. La signora Gina aveva 96 anni e il padre del cantante aveva dato il triste annuncio sul proprio profilo Facebook scrivendo un dolce messaggio a sua madre:

“Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla da lassù. Non mangerà tanto”.

Niccolò non ha mai commentato questa perdita ma nel corso dei giorni successivi sono state tante le indiscrezioni in merito al comportamento vergognoso di alcuni fan. Questo infatti si sarebbero accalcati fuori dalla struttura dove era ricoverata la nonna per vedere l’artista e poi durante il funerale qualcuno avrebbe scattato una foto alla bara:

“Anche al funerale vi siete comportati come animali, speravo in un briciolo di rispetto verso la famiglia. Una fan mi ha riferito che una ragazzina, mentre stava uscendo la bara della nonna dalla macchina, ha iniziato a fare le foto. Cosa vi frulla nel cervello? Nic si è arrabbiato”.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, un celebre ex tronista lancia critiche al programma

Oggi Ultimo è tornato sui social e ha pubblicato, dopo un lungo periodo di silenzio, una tenera foto con la compagna Jacqueline. Molto presto diventeranno genitori di un maschietto, il cui nome non è ancora stato reso noto e per tale motivo stanno vivendo una vita più riservata possibile.

Tanto che il cantante ha annunciato che lascerà l’Italia per un po‘, probabilmente andando negli Stati Uniti insieme all’amore della sua vita. Il presunto motivo è che vogliano far nascere il piccolo in questa nazione oppure potrebbero avere il desiderio di allontanarsi per riprendere un po’ di fiato dopo questo periodo doloroso.

Il post con cui Ultimo è tornato sui social

Non vediamo l’ora di veder tornare Ultimo al pianoforte e soprattutto di conoscere il suo bambino non appena nascerà.