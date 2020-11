Ana Bettz adotta un cucciolo di japan chin: il cagnolino dell’imperatore

La cantante e imprenditrice Ana Bettz ha scelto di adottare un cagnolino di razza japan chin, che ha un pedigree regale… anzi, imperiale!

Per Ana Bettz, Black And White non è solo il titolo di una delle sue canzoni più famose, ma un vero e proprio stile di vita.

Nei giorni scorsi, la supersexy e bellissima star internazionale ha aperto le porte della sua sfarzosa villa romana sull’Appia Antica a un nuovo membro della famiglia. Una piccolissima japan chin, una razza molto antica, che dalla corte dell’imperatore giapponese arrivò in Europa a quella dalla Regina Vittoria.

Da allora, i japan chin sono considerati i cani della regina. E quale regina più bella di Ana poteva mai scegliere un così pregiato esemplare?

Ana Bettz, che ha chiamato la piccolina Anabel, ha scelto il miglior allevamento italiano, al primo posto da anni per la selezione di japan chin e chihuahua.

Si tratta dell’allevamento Di Rio Galeria, portato avanti da oltre trent’anni da Paolo Tartaro, giudice cinofilo internazionale e ormai ribattezzato il re dei chihuahua.

La super sexy Ana, la scorsa settimana, è andata personalmente all’allevamento e ha visitato tutti i figli di campioni disponibili. Tra i piccoli bianchi e lemon e la qualità bianco e nero, il cuore di Ana Bettz ha palpitato per la black and white Anabel.

Se la cucciola avrà la stessa fortuna della canzone della star, il successo per la piccola chin è assicurato. Tanto più che la cantante sta girando il video del nuovo singolo Spread My Wings, il brano dedicato alle donne e contro la violenza di genere, il cui ricavato andrà alle donne vittime di violenza.

Conoscendo l’estro della star, non è escluso che Anabel abbia una parte nella scena con la sua mamma super sexy!

