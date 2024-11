In vista della prossima puntata di Ballando con le Stelle sarà Giovanni Pernice a sostituire Anastasia Kuzmina e aiutare Francesco Paolantoni a portare a casa l’esibizione e il passaggio del turno.

Da chi viene sostituita Anastasia Kuzmina

Si attendevano delle novità che finalmente sono arrivate a Ballando con le Stelle. A causa dell’infortunio di Anastasia Kuzmina, ci sarà qualche cambiamento in vista della prossima puntata. Milly Carlucci infatti ha convocato la ballerina insieme al concorrente Francesco Paolantoni. In maniera ironica ha spiegato che in sala prove con il comico sarà presente anche Giovanni Pernice.

Per quanto l’insegnante di Ballando con le Stelle sia impegnato al lavoro con Bianca Guaccero, si sdoppierà e darà un aiuto anche ad Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, in attesa che la collega possa tornare a lavorare tranquillamente:

“Lui proverà… ma sarà una sala prove a tre. Anastasia guiderà, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Caro Paolantoni, quando sarai uscito dalle grinfie di Pernice saprai cos’è la sofferenza e potrai interpretare il tango“, ha fatto sapere la conduttrice del dance show di Rai 1.

Servirà dunque ancora un po’ di pazienza in attesa di rivedere Anastasia Kuzmina ballare accanto al suo allievo Francesco Paolantoni. Ma ora come sta la maestra di Ballando con le Stelle?

Ai follower ha raccontato di aver sentito un forte dolore da non riuscire a poggiare il piede per terra. Fortunatamente però non c’è alcuna frattura, ma servirà comunque del riposo. Ha un legamento lesionato ma non sembra essere così grave.

Per questo sarà costretta a stare ferma e riposare. Anastasia Kuzmina ha anche ricordato come nella famiglia di Ballando con le Stelle non mancano le soluzioni e di conseguenza spera di poter recuperare per lo spareggio e portare Francesco Paolantoni più avanti possibile nella gara. In caso contrario spera nel ripescaggio.

Auguriamo dunque una pronta guarigione ad Anastasia Kuzmina.