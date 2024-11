In una diretta realizzata su Instagram Sonia Bruganelli non ha nascosto che sta meditando il ritiro da Ballando con le Stelle: “Sono demotivata”.

Sonia Bruganelli medita il ritiro

Quinto spareggio per Sonia Bruganelli e il suo insegnante Carlo Aloia. Nonostante il tanto impegno, la coppia sembra ancora non convincere a pieno ed è di conseguenza costantemente sul filo del rasoio. Anche nel corso dell’ottava puntata la produttrice televisiva (che ha già superato diverse sfide) si è ritrovata nuovamente a rischio eliminazione, anche se il tutto è stato rimandato al prossimo appuntamento.

L’opinionista televisiva, ciononostante, sembra essere un po’ demoralizzata da ciò e si è mostrata un po’ perplessa, mettendo le mani avanti e dichiarando che non è escluso possa aver raggiunto il suo massimo rispetto a quanto poteva fare e dare:

“In realtà sono un pochino divisa, scissa, tra la volontà di rimanere in trasmissione, quindi di dedicarmi al nostro quinto, credo, spareggio e, anche, invece fermarmi perché inizio ad essere fisicamente provata. E questo vuol dire che, in qualche modo, la bellezza, la leggerezza con cui entravo in sala”, ha detto Sonia Bruganelli durante la diretta su Instagram.

In generale però non ha nascosto malcontento per come è andata fino a questo momento. Sapeva che sarebbe stato complicato con i giudici e con la giuria e ha capito anche che il livello era molto alto. Ha ammesso anche che sta facendo fatica ad allenarsi a causa di alcuni infortuni subiti, ma si è detta felice per dover rimandare lo spareggio, a causa della distorsione di Anastasia Kuzmina.

Sonia Bruganelli non pensava che il percorso potesse essere così difficoltoso per lei e fosse dedicato anche ad altro, oltre al ballo: “Ho capito da tutto ciò che mi accadeva intorno che, in realtà, l’interesse era su altro”. Peraltro nel suo lungo discorso Sonia ha proseguito.

Lo sfogo di Sonia

C’è da dire che Sonia Bruganelli non ha nascosto di certo ciò che di negativo le sta lasciando questa esperienza. Ha provato a dedicarsi al ballo e tenere botta alla giuria, ma questo non sempre le è andato poi così bene:

“E ora se faccio i conti una cosa mi sta lasciando questo Ballando e mi dispiace: la non passione e, diciamo, non amore per il ballo, per quello che faccio. Che, in realtà, era il motivo per cui io ho accettato Ballando, di iniziare a provare a muovermi in un certo modo, di mettere la mia testa in una condizione completamente diversa da quella di sempre, cioè avere un maestro che mi diceva, appunto, che dovevo muovermi, faticare. (…) Non ho mai pensato di meritare dei voti molto alti però, sinceramente, ogni tanto una carezza per dire ‘ci stai provando’ me la sarei presa”.

Ha anche rimarcato di provare un po’ di stanchezza quando riceve inviti ad altre trasmissioni per parlare non del suo percorso, bensì degli scontri avuti con la giuria: “Mi sono un po’ demotivata, alzo le mani. (…) Me ne devo fott**e e andare avanti, però faccio un pochino fatica“.

Questo sfogo di Sonia Bruganelli ha diviso, tra chi ne ha preso le sue difese e chi invece ha riservato a lei delle critiche. In ogni caso comunque sabato dovrebbe scendere regolarmente in pista per lo spareggio contro i suoi compagni Anna Lou Castoldi e Francesco Paolantoni. Come se la caverà stavolta?