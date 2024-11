Come sta oggi Anastasia Kuzmina dopo il brutto infortunio a Ballando con le Stelle? Ecco cosa ha raccontato la ballerina sui social!

Infortunio per Anastasia Kuzmina

A Ballando con le Stelle continua la preparazione e il lavoro in vista della finale del 21 dicembre. Ma a preoccupare ora sono le condizioni di una ballerina professionista. Parliamo dell’insegnante Anastasia Kuzmina. L’insegnante dopo la caduta in puntata, come sta?

Tutti si sono molto preoccupati per lei, dopo l’annuncio in diretta dell’infortunio e la chiamata del fisioterapista. La caduta di Anastasia Kuzmina è stata causata da Francesco Paolantoni, durante la performance. È proprio lì che la danzatrice ha appoggiato male il piede, andando a scivolare. I due nonostante tutto però hanno proseguito e hanno proseguito il passo di danza.

A metà puntata di Ballando con le Stelle è arrivata la notizia su Anastasia Kuzmina. La conduttrice ha fatto sapere che la ballerina non avrebbe potuto più ballare e questo ha obbligato quindi Francesco Paolantoni a esibirsi da solo. Ma adesso come sta oggi Anastasia? Per prima cosa si è sottoposta ad una radiografia per vedere come stava il piede e una visita dal fisioterapista. Poco dopo è stata lei stessa a rivelare tutto sui social.

Come sta la ballerina di Ballando con le Stelle

Su Instagram, ha scritto quanto segue: “Sono molto triste, ma speriamo che la caviglia si sistemi per la settimana prossima. Più agguerriti che mai, saremo”, ha scritto Anastasia Kuzmina.

Sempre si social si è detta molto orgogliosa di Francesco Paolantoni per aver gestito bene e improvvisato al meglio, anche perché era molto demoralizzato per aver involontariamente causato l’infortunio della sua maestra.

Peraltro lo stesso attore comico ha detto che non vorrebbe che venga sostituita.

"ma non voglio neanche che la sostituiscano, se non dovesse esserci lei non ci sarei neanche io"



France' l'anima bellissima che sei🥹💙 pic.twitter.com/kXn9eUTAYD — PurpleVivix (Francesco a BCLS era *aiuto* (@PurpleVivix) November 18, 2024

Ora auguriamo una pronta guarigione ad Anastasia Kuzmina, con la speranza che possa tornare quanto prima in pista.