Nel corso di una nuova intervista, Amadeus ha rivissuto alcuni dei momenti più discussi dei suoi Festival di Sanremo ed è così tornato a parlare di Chiara Ferragni e Fedez.

Le parole di Amadeus

Sono passati alcuni mesi da quando Amadeus ha detto addio alla Rai, iniziando una nuova avventura sul Nove. In queste ore intanto il conduttore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e nel corso della chiacchierata ha rivissuto i momenti più discussi dei suoi 5 Festival di Sanremo. Non è mancato naturalmente il capitolo Ferragnez, che come sappiamo sono stati tra i protagonisti di ben due edizioni della kermesse. Il presentatore ha così raccontato di aver corteggiato fin da subito Chiara Ferragni, che tuttavia inizialmente aveva rifiutato la proposta di co-condurre la manifestazione. In merito Ama afferma: “Ha declinato dicendo delle cose giuste. Non mi conosceva, non sapeva che tipo di Sanremo sarebbe stato, era legata al mondo web, lontano dalla televisione”.

L’anno seguente, nel 2021, fu Fedez ad arrivare a Sanremo in qualità di Big in gara. A quel punto il conduttore rivela di aver nuovamente invitato Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston. Anche in quell’occasione però l’imprenditrice digitale rifiutò la proposta: “Mi disse: ‘Grazie, ma è una cosa bellissima per Federico. È giusto che si goda il suo Sanremo’. L’ho trovato molto bello, se fosse venuta a Sanremo le attenzioni sarebbero state sulla coppia”.

Nel 2023 Amadeus riuscì a convincere Chiara Ferragni, che arrivò finalmente a Sanremo nelle vesti di co-conduttrice della prima e della quinta serata del Festival. In quell’occasione però, come in molti ricorderanno, a far discutere il web fu proprio Fedez, che finì al centro della polemica per via di un bacio in diretta con Rosa Chemical. In merito a quell’episodio il conduttore ha dichiarato:

“Se mi avessero chiesto un consiglio, ma nessuno me lo ha chiesto, avrei detto a Fedez di fare la stessa cosa che aveva fatto Chiara con lui. Ma voglio molto bene a Federico e, come si dice, ‘fra moglie e marito non mettere il dito'”.