1 Perché Anbeta Toromani lasciò Amici?

Vi siete mai domandati che fine ha fatto uno dei volti storici del talent di Maria De Filippi? Stiamo parlando di Anbeta Toromani, la quale da concorrente di Amici è diventata per lungo tempo ballerina professionista del programma. Dopo un po’ è diventata sicuramente una dei personaggi più amati all’interno della scuola e per oltre 10 anni è stata fedele compagna dei ragazzi che si sono susseguiti tra le mura degli studi di Canale 5.

Lei, però, ha sempre dovuto dividersi tra il lavoro in TV e l’amore e la passione per il teatro. A un certo punto, quindi, ha deciso di abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi completamente alla seconda esperienza. Come riporta anche il sito PiùDonna, infatti, la danzatrice ha raggiunto molti suoi obbiettivi lavorando in opere come Romeo e Giulietta o ancora Lo Schiaccianoci. Qualche hanno fa, infatti, aveva rilasciato la seguente dichiarazione, spiegando anche perché non aveva mai potuto inseguire il suo sogno con tutta se stessa:

Non rimpiango gli anni trascorsi in televisione, ma ormai il mio futuro è il teatro. Fino a qualche anno fa non avevo la possibilità di poter scegliere. Ero un’extracomunitaria e le leggi italiane non mi permettevano nemmeno di fare le audizioni.

Quello che non molti sanno, però, è il motivo per il quale Anbeta Toromani ha preferito lasciare Amici. Pare che la scelta, come riporta anche il sito LettoQuotidiano, derivi da un litigio con la conduttrice della trasmissione. Quest’ultima, infatti, pare l’avesse ripresa per i suoi metodi un po’ troppo duri con gli studenti:

Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso. I commenti deve farli a casa sua e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi. Ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti, specie tu Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va.

Nel frattempo, però, Amici è proseguito anche senza Anbeta Toromani arrivando all’edizione numero 20, la cui finale è sempre più vicina. Continuate a leggere…