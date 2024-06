Durante l’evento organizzato da Radio Italia a Napoli Elodie, nel corso delle prove generali, ha intonato una canzone di Angelina Mango mentre si faceva le foto con i fan.

Elodie canta una canzone di Angelina Mango

Nella giornata di ieri Elodie è stata ospite del Pride di Milano e ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti con il suo outfit mozzafiato total white. Qualche giorno prima però era a Napoli in occasione del concerto di Radio Italia ed è stata protagonista di un momento molto divertente con una fan che l’ha chiamata “mamma”.

Qui sotto invece possiamo vedere un video all’interno del quale notizia che si sta facendo le foto insieme ai fan nel corso delle prove generali. Sul palco intanto si sta esibendo Angelina Mango per fare il controllo del suono in modo da prepararsi al meglio alla serata. Ebbene, tra uno scatto e l’altro possiamo vedere Elodie mentre intona la canzone della collega. Questo momento è stato ripreso da un fan e ha mandato in visibilio i fan in tutto il web.

elodie vieni a fare la fila con noi al fabrique pic.twitter.com/bBNWWCCyqC — cla || black nirvana 🥭 (@lifeasalemonade) June 29, 2024

Elodie però non si sta concentrando solamente sulla musica ma ha ormai avviato anche una carriera d’attrice. Come molti si ricordano ha debuttato due anni fa nel film “Ti mangio il cuore“, conquistando il favore del pubblico e della critica. In quell’occasione ha anche vinto il Ciak d’Oro come rivelazione dell’anno. Prossimamente la vedremo in una nuova pellicola intitolata “Fuori” insieme a Valeria Golino e Matilda De Angelis.

Non vediamo l’ora di vederla cimentarsi in questa impresa mentre si prepara anche al debutto a San Siro e al Maradona il prossimo anno. Tramite un annuncio ufficiale infatti ha informato i suoi follower che approderà a Milano l’8 giugno 2025 e a Napoli il 12 giugno dello stesso anno. Un grande in bocca al lupo per tutte le sue avventure.