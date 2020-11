1 Durante una diretta su Instagram, Andrea Battistelli e Anna Boschetti si scontrano duramente: lei lo accusa

Sono passati diversi mesi da quando Andrea Battistelli e Anna Boschetti hanno partecipato a Temptation Island. Dopo la fine del reality sembrava che i due avessero superato i loro problemi di coppia, fino a quando la scorsa settimana è accaduto qualcosa che li ha riportati al centro dell’attenzione mediatica. Tutto è iniziato quando Amedeo Venza ha lanciato un gossip bomba. Secondo il blogger infatti Andrea avrebbe tradito Anna con ben due ex tentatrici del programma. Poco dopo a confermare il tutto, e la rottura da Battistelli, è stata la stessa Boschetti, che ha svelato anche alcuni retroscena su quello che sarebbe accaduto.

Dopo giorni di silenzio adesso a parlare è stato l’ex volto di Temptation Island. Come annunciato in precedenza, Andrea Battistelli ha deciso di tenere una diretta su Instagram, durante la quale ha dato la sua versione dei fatti. Stando alle sue parole, il bel romano non avrebbe mai tradito Anna Boschetti, e di aver invitato la tentatrice Beatrice e una sua amica nel suo ristorante per fare una chiacchierata tra amici. A quel punto inaspettatamente ad intervenire durante la diretta è stata la stessa Anna, che infuriata ha accusato duramente Andrea e tra i due è partito un lungo scontro. Queste le dichiarazioni della Boschetti:

“Iniziamo subito dicendo che una donna non la chiami alle 2 di notte per bere una Coca Cola, una donna alle 2 di notte la chiami per sco**rtela! Ci sono solo messaggi hot? Vogliamo fare i nomi di tutte quelle che ti facevano gli spogliarelli in diretta? Facciamoli tutti! Sei un p*rco, Andrea! Puoi ingannare solo sti quattro followers che hai. Un uomo che porta rispetto torna a casa dalla moglie”.

