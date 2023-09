NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Settembre 2023

Grande emozione per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Esattamente un mese fa, con un dolcissimo post social che ha commosso il web, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Come tutti ben sappiamo i due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne diversi anni fa, e da quel momento non si sono più lasciati. A oggi Andrea e Arianna sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate tra quelle nate all’interno del dating show di Maria De Filippi, e a breve i due allargheranno la loro famiglia.

Nel mentre solo qualche pochi giorni fa, proprio l’ex tronista ha rivelato sui social come Arianna ha scoperto di essere incinta. Tutto è iniziato quando la Cirrincione si è accorta di avere un ritardo. Questo il racconto di Cerioli: “Arianna non prendeva ancora coraggio a fare il test. Poi fortunatamente l’ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata con il test a casa. Diciamo che faccio più domande io alla dottoressa che lei. Arianna è molto tranquilla. Una gravidanza serena fa bene al bambino. Quindi cerco di soffocare le ansie, ma se potessi la rinchiuderei in un’ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio. Così sta al sicuro. Vorrei se la godesse in massima serenità, voglio che stia bene”.

Poche ore fa come se non bastasse Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno scoperto per la prima volta il sesso del loro figlio. Con un tenero video postato sui social, la coppia ha svelato di aspettare una bambina, e la clip in breve ha fatto il giro del web.

Non resta dunque che rinnovare i nostri più sinceri auguri ad Andrea e ad Arianna, che tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta di una bellissima bambina.