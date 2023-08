NEWS

Nicolò Figini | 4 Agosto 2023

Il racconto di Andrea Cerioli

Non molti giorni fa Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato a tutti i fan di essere in attesa del loro primo figlio. Per il momento è ancora troppo presto per capire quale sarà il sesso del nascituro. Per tale ragione il dialogo sulla scelta del nome è ancora aperto.

Secondo quanto raccontato da Andrea, infatti, non sono giunti a un accordo. Lui vorrebbe un nome che iniziasse con la lettera “A” e ne avrebbe già uno in mente. Rimane solamente da convincere la sua compagna:

“Grande problema questo. Perché ovviamente non andiamo d’accordo sulla scelta dei nomi. Diciamo che sia io che lei siamo A.C. e per una mia serenità mentale mi piacerebbe un nome con la A. Ma ovviamente si stringe il cercio dei nomi. Ma qualcuno bello con la A l’ho trovato. Devo solo convincere la boss”.

Ma come hanno scoperto della gravidanza? A parlarne è stato sempre Andrea Cerioli in risposta alle molteplici domande dei fan su Instagram. Ha ammesso che ci stavano provando da un po’ ad avere questo bambino e un giorno Arianna ha scoperto di avere un ritardo:

“Arianna non prendeva ancora coraggio a fare il test. Poi fortunatamente l’ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata con il test a casa. Diciamo che faccio più domande io alla dottoressa che lei.

Arianna è molto tranquilla. Una gravidanza serena fa bene al bambino. Quindi cerco di soffocare le ansie, ma se potessi la rinchiuderei in una ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio. Così sta al sicuro. Vorrei se la godesse in massima serenità, vogli oche stia bene”.

La data del parto non la conosciamo precisamente ma sarà fissata per il mese di febbraio 2024. Seguiteci per tante altre news.