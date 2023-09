NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Settembre 2023

Chiara Ferragni Fedez

I Ferragnez festeggiano il quinto anniversario di matrimonio

Era il 1 settembre 2018 quando i Ferragnez, con una bellissima cerimonia a Noto, si univano in matrimonio. Le nozze di Chiara Ferragni e Fedez sono state senza dubbio l’evento dell’anno, e a migliaia hanno seguito social quanto accaduto durante il grande giorno dell’imprenditrice digitale e del rapper. Da quel momento sono passati ben 5 anni, e a oggi la coppia è una delle più amate del web. Proprio nelle ultime ore, in occasione del loro anniversario di matrimonio, su Instagram sono arrivate delle dolci dediche che hanno emozionato il web.

Proprio Federico infatti ha scritto: “7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, tra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me”. Non è mancato anche il post di Chiara, che ha affermato: “5 anni di matrimonio e 7 anni insieme. Non è sempre facile. In verità spesso è molto difficile (come tutte le cose più importanti nella vita) ma tu sei la mia persona e sono davvero felice di averti accanto”.

Ieri sera intanto Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di lasciare Milano per qualche ora per poter festeggiare insieme. Ma dove hanno trascorso l’anniversario di matrimonio i Ferragnez? Per l’occasione la coppia ha scelto di tornare in Maremma, in Toscana, e hanno optato per una location da favola: il Castello di Montepò, l’azienda vinicola di Jacopo Biondi Santi a Scansano. I due hanno cenato a lume di candela, immersi nel verde e sotto le stelle, e naturalmente la serata è stata testimoniata sui social.

Nel mentre tra pochi giorni arriverà su Prime Video la puntata speciale della serie, incentrata su Sanremo, che sta già facendo discutere il web. Nel corso dell’episodio infatti scopriremo la verità su quanto accaduto tra Chiara e Federico dopo il Festival, e senza dubbio non mancheranno le emozioni.